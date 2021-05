A maratona de jogos que o Atlético vem encarando desde abril, cria uma indefinição sobre o time que vai iniciar jogando contra o América, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, neste domingo (16), às 16h, no Independência.

Somando jogos pelo Estadual e pela Copa Libertadores, o Galo disputou oito jogos em 25 dias. O último deles, na última quinta-feira, quando venceu o América de Cali, em Barranquilla, por 3 a 1, pela 4ª rodada do Grupo H da principal competição da América do Sul.

Com apenas um treinamento antes do primeiro jogo da decisão do Mineiro, o técnico Cuca não indicou se vai preservar algum jogador considerado titular.

“Eu não defini ainda, até porque o treino é agora a tarde, A gente busca a fisiologia, a preparação física, o jogador, que é o mais importante de todos para ver aquele que está na melhor condição. Temos um elenco muito parecido, e um ou outro que fique de fora acho que não vai fazer diferença”, disse o comandante alvinegro, em entrevista ao Globo Esporte, neste sábado.

Após encarar o Coelho neste domingo, a sequencia forte do Galo continua com o duelo com o Cerro Porteño, no Paraguai, na próxima quarta, antes de voltar ao Brasil para a finalíssima do Mineiro.

Evolução

Mais tarde, em entrevista coletiva organizada pela Federação Mineira de Futebol (FMF), com os treinadores e capitães de Galo e Coelho, no Mineirão, o técnico do Atlético afirmou que o América cresceu de rendimento desde o encontro entre as equipes no primeiro turno do campeonato.

“A marcação do América no ataque está muito melhor do que era. Isso é uma evolução que os times têm. Não é o Atlético só que melhora, o América também. Por isso chegaram os dois na final”.

No enfrentamento entre as equipes na fase de classificação do Estadual, o Galo levou a melhor e venceu por 3 a 1, em duelo realizado no dia 4 de abril, no Gigante da Pampulha.

Dono da melhor campanha do torneio, o Alvinegro tem a vantagem de jogar por dois empates, ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

O jogo de volta da final será disputado no próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão.