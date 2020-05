Em meio à quarentana e num período em que o isolamento social foi adotado pelo Atlético e por todos os outros clubes profissionais do país, e também em várias partes do mundo - novo coronavírus já matou quase 8 mil pessoas só em terras tupiniquins-, dois jogadores do alvinegro acabaram desrespeitando as orientações e, nesta terça-feira (5), foram registrados jogando a famosa "pelada", numa quadra em Santa Luzia (de acordo com relatos), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por imagens recebidas pela reportagem, via Whatsapp, os meias Cazares e Otero aparecem se divertindo no esporte que têm como profissão, com outras pessoas. Distanciamento ou qualquer tipo de proteção foram ignorados pela dupla de gringos e pelos demais "companheiros". Por meio de uma live no instagram, um dos participantes registrou a pelada. No mesmo perfil, há uma foto de Cazares, de colete, registrada há três dias, o que leva a crer que o fato não foi isolado.

Num momento em que se discute o retorno das atividades no país, em meio aos questionamentos se seria o ideal, o equatoriano e um dos venezuelanos do Galo anteciparam o processo e, de maneira "informal", aproveitaram a noite para matar saudade da bola rolando.

Procurado pelo Hoje em Dia, o Atlético ainda não se manifestou sobre o assunto.