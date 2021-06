Rodrigo Pastana já está à caminho do Cruzeiro. Contratado para assumir o cargo de diretor de Futebol da Raposa, o dirigente já se despediu dos jogadores e da comissão técnica do CSA, conforme informou o presidente do clube alagoano, Rafael Tenório.

“Está saindo. Ele já se despediu dos jogadores. É um excelente profissional e vai seguir a carreira dele agora no Cruzeiro. Nós temos uma ótima relação com o presidente Sérgio (Rodrigues), ele nos procurou mostrando interesse na contratação do Pastana e chegaram a um acordo”, disse o mandatário, ao ge.globo.

Pastana chega para a vaga de André Mazzuco, que deixou o clube estrelado para trabalho no Santos, na semana passada, depois de menos de cinco meses no cargo.

O Cruzeiro não confirmou oficialmente a contratação do diretor.

Pressão

O novo diretor da Raposa chega em Belo Horizonte com rejeição de parte da torcida estrelada. A hashtag “PastanaNão” foi veiculada com grande frequência nos últimos dias nas redes sociais.

Nas publicações, os usuários lembram polêmicas e protestos de torcedores de equipes que Pastana trabalhou.

Apesar das controvérsias, o executivo tem no currículo cinco acessos da Série B para a Série A, por Grêmio Barueri, Criciúma, Figueirense, Paraná e Coritiba.

