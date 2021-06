O meia Nacho Fernández mostra que é gigante e, a cada dia que passa, ganha mais admiração da Massa. Mesmo em meio a um luto, pela morte de sua avó Sara, o argentino pediu para jogar com a camisa alvinegra e foi um dos destaques da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo (13), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao fim da partida, ele recebeu os pêsames da equipe de TV Globo e comentou a respeito do triunfo do Galo.

“A verdade é que foi muito difícil enfrentar o São Paulo Paulo, que é uma grande equipe. Fizemos uma boa partida e conseguimos os três pontos”, sintetizou o maestro atleticano.

Nacho havia sido liberado das atividades na Cidade do Galo no sábado (12). E, segundo a Globo, o atacante Hulk ofereceu ao atleta seu jatinho particular para que o colega de time fosse à Argentina para o velório de sua avó. No entanto, ele pediu para ser escalado diante do São Paulo.

A diretoria do Atlético, em um post nas redes sociais, desejou “força” ao armador: “Você está em nosso coração e, hoje, em nossas orações”.