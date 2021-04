Em momento ruim na temporada, o América busca a reabilitação e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil diante do Ferroviário-CE, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Independência.

Após um início de Campeonato Mineiro consistente, o Coelho vem de duas derrotas e um empate no Estadual.

No último domingo, o time comandado pelo técnico Lisca foi derrotado por 2 a 1 para o Tombense, fora de casa, e perdeu a segunda colocação do torneio para o Cruzeiro.

Para retomar o caminho das vitórias, e embolsar os R$ 1,7 milhão de premiação pela classificação, o Alviverde pode ter alterações no time no duelo com o Tubarão.

O setor ofensivo, pouco efetivo nas últimas partidas, é o mais cotado para apresentar mudanças.

O atacante Ademir e o meia-atacante Bruno Nazário podem ser as novidades em relação ao time que iniciou jogando em Tombos.

Quem estará novamente ausente no banco de reservas é o técnico Lisca, que cumpre o segundo jogo de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com isso, os auxiliares Cauan de Almeida e Márcio Hahn vão estar à frente da equipe no Independência.

Ferroviário

Com a suspensão do Campeonato Cearense, em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 no estado, o Ferroviário teve mais de 15 dias de preparação para o duelo com o Coelho.

Contratados recentemente, o meia Mauri e o atacante Augusto podem estrear no jogo desta quarta.

Por outro lado, o atacante Wesley - que também chegou ao clube cearense recentemente - e o volante Wallace Rato, por problemas de ordem médica, ficaram de fora da relação de jogadores que vão enfrentar o América.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Alviverde eliminou o Treze-PB, com uma vitória de 1 a 0, em Campina Grande.

Com o mesmo placar, o Ferroviário bateu o Porto Velho-RO, em jogo disputado no estádio Los Larios, em Duque de Caxias-RJ.

Por se tratar de jogo único, o vencedor da partida garante a vaga. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida na disputa de pênaltis.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Gustavo; Ademir (Bruno Nazário) e Rodolfo. Técnico: Lisca

FERROVIÁRIO

Jonathan; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Mauri (Diego Viana) e Reinaldo; Berguinho, Wendson e Adilson Bahia. Técnico: Francisco Diá

DATA: 14 de abril de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Segunda fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Daniel Luis Marques. Trio de São Paulo

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere