Mal acostumado com a fragilidade de Uberlândia e Tupynambás, os dois primeiros adversários na temporada, o Atlético não esperava encontrar tantas dificuldades na terceira rodada do Campeonato Mineiro. Na noite desta quarta-feira (29), no primeiro duelo da história com o Coimbra, time com sede em Contagem, não saiu de um empate sem gols e perdeu os 100% de aproveitamento.

Numa noite apática, os comandados de Rafael Dudamel não repetiram a “fome de bola” mostrada no domingo passado, quando golearam o Leão de Juiz de Fora por 5 a 0. Nas duas etapas de jogo, inclusive, quase foram surpreendidos pelo time dirigido por Diogo Giacomini, velho conhecido na Cidade do Galo.

Visitante em casa

Apesar de a partida ter acontecido no Independência, o Atlético experimentou sensaç[/TEXTO]ão diferente. Acostumado a ser o “dono da casa”, foi o visitante, já que o time da Região Metropolitana exerce os mandos de campo na Arena.

Além de ser um “estranho” dentro dos próprios domínios, o alvinegro pouco criou e não teve competência para tirar o zero do placar. Marquinhos e Bruninho, pratas da casa acionados no segundo tempo, também não conseguiram alegrar o comandante venezuelano.

Dudamel, por sua vez, não deu um bom cartão de visitas à esposa Carolina Ochoa, que chegou no Brasil na manhã desta quarta-feira e foi recepcionada pelo marido em Confins.

A melhor chance do Atlético foi aos 37 minutos da segunda etapa. O volante Zé Welison chutou da entrada da grande área, mas esbarrou no goleiro Glaycon, ex-América.

O resultado negativo, considerando o favoritismo antes de a bola rolar, teve como consequência as primeiras vaias em 2020. Insatisfeitos com a apatia, os torcedores deixaram o Horto na bronca com a seca de gols na terceira partida da temporada.

O Coimbra, por sua vez, chegou ao terceiro empate seguido no Estadual.

No próximo domingo (2), quando volta a ser o anfitrião, o Galo terá pela frente o Tombense. A partida está marcada para às 16h.

FICHA TÉCNICA:

COIMBRA 0 X 0 ATLÉTICO

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Independência

Arbitragem: Marco Aurélio Augusto Fazekas, auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes e Magno Arantes Lira

Cartões amarelos: Zé Welison e Jair (Atlético)

COIMBRA

Glaycon; Alex Silva, Breno, Carciano e Hipólito; Thomás, Gustavo Crecci, Lucas Pinheiro e Thalis (Allan Dias); Bruno Rocha (Daniel) e João Vitor (Kauê)

Técnico: Diogo Giacomini

ATLÉTICO

Michael; Mailton, Réver, Gabriel e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Adriano) e Allan (Bruninho); Edinho (Marquinhos), Hyoran e Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel