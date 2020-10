Precisão, categoria e eficiência na bola parada. Foi desta forma que o América obteve a vitória por 2 a 1 em cima do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Primeiro, através de um golaço de falta de Toscano, em que a bola passou por cima da barreira e atingiu o travessão, próximo ao ângulo esquerdo, antes de estufar as redes. Depois, com Léo Passos, em cobrança de penalidade, sem dar qualquer tipo de chance ao goleiro Darley. Os paulistas ainda descontaram, de pênalti, com Rafinha.

Os dois tentos dos mineiros no segundo tempo decretaram o oitavo triunfo alviverde na Série B do Campeonato Brasileiro e o retorno do time ao terceiro lugar na classificação, ultrapassando a Ponte Preta.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Coelho, invicto também há seis partidas na competição.

O próximo desafio será contra o Brasil de Pelotas, no Independência, na terça-feira (20), às 16h30, pela 17ª rodada.

BOTAFOGO-SP 1 X 2 AMÉRICA

Motivo: 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 16/10/20 (sexta-feira)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Arbitragem: Diego da Costa Cidral, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril, todos catarinenses

Cartões amarelos: Robson e Jordan (Botafogo-SP); Geovane e Rickson (América)

Gols: Marcelo Toscano (América) aos 11 minutos, Léo Passos (América) aos 35 minutos e Rafinha aos 49 minutos do segundo tempo

BOTAFOGO-SP

Darley; Valdemir, Jordan, Robson (Walisson Maia) e Gilson; Victor Bolt (Ferreira), Elicarlos (Jeferson) e Bady (Dodô); Rafinha, Ronald e Wellington Tanque (Judivan)

Técnico: Claudinei Oliveira

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Zé Ricardo, Geovane (João Paulo) e Marcelo Toscano (Rickson); Ademir (Thalys), Léo Passos (Guilherme) e Felipe Azevedo (Felipe Augusto)

Técnico: Lisca