Reza o folclore do futebol que tabus, assim como os jejuns, existem para ser quebrados. Pois com mais uma atuação impecável e direito a laterais titulares no banco, o Cruzeiro e um de seus principais jogadores quebraram escritas em mais uma noite de festa no Mineirão.

O Huracán, superado por tranquilos 4 a 0, era o único argentino que podia se gabar de nunca ter perdido para o time estrelado em Belo Horizonte. E Fred, que nas três primeiras partidas da Libertadores 2019 havia passado em branco, apesar do importante papel tático, desta vez exagerou.

O camisa 9, em sua centésima partida com a camisa do clube do Barro Preto, repetiu o que já havia feito diante do América, no mesmo palco, e balançou as redes três vezes. Dodô, em sua segunda oportunidade depois de encarar o Emelec, também deixou o seu, com um belo chute de direita.

O resultado garante, além dos 100% na competição (sem gol tomado), a classificação antecipada às oitavas, que pode se tornar hoje primeiro lugar assegurado no Grupo B desde que o Deportivo Lara não vença o Emelec no Equador.

Se os argentinos mostraram alguma iniciativa adiantando a marcação nos primeiros minutos, viram a tentativa frustrada logo aos 19min, quando o cruzamento de Marquinhos Gabriel da esquerda encontrou “Don Fredón” livre para testar.

Milagre

O Huracán exigiu duas defesas milagrosas de Fábio (na segunda, Dedé desviou a bola com a mão na área), mas viu bom momento interrompido com a jogada iniciada por Robinho que Marquinhos Gabriel deu prosseguimento servindo o goleador da noite. E, aos 31 minutos, o cruzamento perfeito de Dodô deu a Fred a chance de marcar ao seu melhor estilo.

Se na segunda etapa o ritmo caiu naturalmente, já pensando na decisão do Mineiro e no clássico de domingo, ainda houve tempo para ampliar, afastando tabu e jejum em grande estilo. O sonho do tri segue mais vivo do que nunca.

CRUZEIRO 4 x 0 HURACÁN

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Léo, Dedé e Dodô; Henrique, Lucas Romero (Ariel Cabral), Robinho (Rafinha) e Marquinhos Gabriel; Rodriguinho e Fred (Raniel)

Técnico: Mano Menezes

HURACÁN

Silva; Chimino, Salcedo, Alderete e Araujo; Damonte, Rossi, Pérez (Roa Estrada) e Auzqui (Toranzo); Lucas Barrios e Gamba (Chávez)

Técnico: Antonio Mohamed



GOLS: Fred, aos 19, 22 e 31 minutos do primeiro tempo; Dodô aos 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Julio Bascuñan, auxiliado por Alejandro Molina e Claudio Urrutia, todos do chile.

CARTÕES AMARELOS: Dedé, Romero (CRU); Pérez, Alderete, Auzqui (HUR)

PÚBLICO PRESENTE: 31.694

RENDA: R$ 873.106,00