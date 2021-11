Keno foi o segundo gol da vitória do Atlético spobre o Corinthians, por 3 a 0, no Mineirão

A trinca está completa. Depois de perder para o Flamengo no Maracanã, o Atlético aproveitou a sequência de três jogos consecutivos em casa, venceu todos eles e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Brasileiro. A vítima desta quarta-feira (10) no Mineirão foi o Corinthians. O triunfo, por 3 a 0, foi construído com dois chutes de fora da área, dos atacantes Diego Costa e Keno, e um golaço de Hulk nos minutos finais.

Com a vitória, o Galo chegou a 68 pontos. Os concorrentes ao título ainda entrarão em campo na 31ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Allianz Parque, ainda nesta quarta-feira. Já o Flamengo encara o Bahia, no Maracanã, nesta quinta-feira (11).

Por enquanto, a vantagem para o Alviverde é de 13 pontos. Já a distância para o Rubro-Negro, que tem dois jogos a menos que o Atlético, é de 14.

Recorde de vitórias em casa

Mais do que vencer os três jogos seguidos que disputou no Mineirão, o Atlético estabeleceu um novo recorde de triunfos consecutivos como mandante na Era dos Pontos Corridos.

A vitória sobre o Corinthians foi a 13º seguida do Galo no Gigante da Pampulha. Até esta quarta-feira, o recorde de partidas ganhas de forma consecutiva em casa no Campeonato Brasileiro era de 12 jogos. Essa marca foi atingida pelo Santos em 2015 e pelo próprio Atlético em 2016.

Jogando como mandante, o time comandado por Cuca tem agora 14 vitórias em 16 jogos. O aproveitamento do Galo no Mineirão é de 89,5%.

Na próxima rodada, entretanto, o desafio será fora de casa. Na terça-feira (16), às 18h30, o adversário será o Athletico-PR, em Curitiba.

Superando desfalques

Diante do Furacão, o Galo terá de lidar mais uma vez com uma série de desfalques. Convocados para representar suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Junior Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas seguem sem poder defender o time alvinegro. Já o lateral-esquerdo Guilherme Arana cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

O Atlético aguarda pela volta de Nacho Fernández. Por desconforto muscular, o meia argentino não enfrentou o Corinthians. Em contrapartida, o técnico Cuca pôde contar com a volta de Keno.

O camisa 11 foi o autor do segundo gol, em um lindo chute de fora da área, aos 5 minutos da etapa final. Esse mesmo recurso foi utilizado por Diego Costa para abrir o placar no primeiro tempo. Cássio demorou para reagir e viu a bola morrer no seu canto esquerdo.

Aos 49 minutos do segundo tempo foi a vez de Hulk entortar a marcação e decretar a goleada atleticana no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 3 X 0 CORINTHIANS

ATLÉTICO

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Réver e Arana; Allan (Hyoran), Tchê Tchê e Zaracho (Nathan); Keno (Dylan Borrero), Hulk e Diego Costa (Jair)

Técnico: Cuca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz (Gabriel Pereira), Giuliano e Gustavo Mosquito (Vitinho); Renato Augusto e Róger Guedes (Jô)

Técnico: Sylvinho

DATA: 10 de novembro de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Éder Alexandre e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rafael Traci (SC)

CARTÕES AMARELOS: Keno, Arana (Atlético); Giuliano, Fábio Santos (Corinthians)

GOLS: Diego Costa aos 13 minutos do primeiro tempo; Keno aos 5 e Hulk aos 49 do segundo tempo

PÚBLICO: 58.714 torcedores

RENDA: R$ 2.956.425,80