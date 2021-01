Uma vitória importante para respirar no Campeonato Brasileiro e seguir na briga pelo título. Assim pode ser traduzido o triunfo do Atlético, por 2 a 0, sobre o Santos. O confronto desta terça-feira (28) foi válido pela 28ª rodada e deixou o time mineiro sem jogos atrasados na competição mais importante do país.

Em noite do venezuelano Savarino, autor dos gols do duelo, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli freou a insatisfação de parte da torcida e chegou aos 57 pontos na tabela; agora, são cinco a menos que o Internacional, líder, e um a menos que o São Paulo, vice. Os tentos do meia-atacante foram anotados aos 2 e aos 18 minutos da primeira etapa.

Antes de a bola rolar no Gigante da Pampulha, organizadas do Atlético foram até a porta da Cidade do Galo e protestaram. Alvo da manifestação, o técnico argentino foi cobrado pela titularidade de Rafael e também pela volta de Diego Tardelli, que completou 325 dias sem atuar. O último duelo do camisa 9 foi em 7 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Campeonato Mineiro.

No próximo domingo (31), o Galo volta a campo e enfrenta o Fortaleza, novamente no Mineirão. A partida, válida pela 33ª rodada, está marcada para às 17h.

ATLÉTICO 2 X 0 SANTOS

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/1/2021 (terça-feira)

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, todos paranaenses

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Jair (Atlético); Gomes (Santos)

Gols: Savarino aos 2 e aos 18 do primeiro tempo

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Alonso e Arana (Igor Rabello); Jair, Hyoran (Allan) e Nathan (Vargas); Savarino, Keno (Sávio) e Sasha (Calebe)

Técnico: Jorge Sampaoli

SANTOS

John Victor; Madson, Laércio, Luiz Felipe e Wagner Leonardo (Wellington); Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes e Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Bruno Marques), Marcos Leonardo (Renyer) e Tailson (Ivonei)

Técnico: Cuca