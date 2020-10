Em noite inspirada dos goleiros Fábio e Marcelo Carné, Cruzeiro e Juventude empataram em 0 a 0, na noite desta sexta-feira (16), no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, a Raposa permaneceu na 19ª colocação, agora com 13 pontos. Foi a quarta partida seguida da equipe celeste sem vitória na competição.

O Juventude, por sua vez, se manteve na 5ª colocação, com 24 pontos, mas pode cair duas posições no encerramento da rodada.

Na próxima rodada, em duelo que vai marcar a reestreia de Felipão no comando do Cruzeiro, o time celeste vai enfrentar o Operário-PR, na próxima terça-feira (20), às 21h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Um dia antes, o Periquito recebe o Avaí, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo

O primeiro tempo teve domínio da equipe gaúcha, que teve a chance de abrir o placar logo aos sete minutos, mas viu o camisa 1 da Raposa defender um pênalti cobrado por Renato Cajá.

Mesmo com a chance desperdiçada, o Periquito comandou as ações na primeira etapa, mas sem conseguir converter o domínio em gols.

Com pouca criatividade no setor ofensivo, a Raposa não conseguiu ameaçar o gol defendido por Marcelo Carné.

Segundo tempo

Na segunda metade do jogo o panorama se inverteu completamente.

Mais solto em campo, o Cruzeiro conseguiu criar várias oportunidades de gol, e chegou a acuar o Juventude em vários momentos do segundo tempo.

Foi ai que apareceu o camisa 1 do time gaúcho. Com duas excelentes defesas, em cabeçadas de Marcelo Moreno e Ramon, Carné evitou o gol dos donos da casa.

O meia Régis também chegou perto de balançar as redes. Na primeira chance, o jogador chutou travado da entrada da área, e viu Eltinho afastar, de bicicleta, antes que a bola estava a caminho das redes.

Na sequencia, o meia quase marcou um golaço. Após aplicar um chapéu no zagueiro Augusto, o camisa 10, de frente para o gol, bateu por cima.

Nos minutos finais, a Raposa teve mais duas chances de deixar o Gigante da Pampulha com a vitória.

A primeira com Claudinho, que recebeu de Welinton, e bateu cruzado, com perigo à meta do Juventude.

No minuto seguinte, Airton, figura apagada no duelo, recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu travado, também com perigo ao gol de Carné.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 0 JUVENTUDE

Motivo: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 16/10/20 (sexta-feira)

Local: Mineirão

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves, todos paraenses

Cartões amarelos: Daniel Guedes, Ramon, Régis e Jadsom Silva (Cruzeiro); João Paulo, Wagner e Eltinho (Juventude)

CRUZEIRO

Fábio; Ramon (Jadson), Cacá e Manoel; Rafael Luiz, Jadsom Silva, Maurício (Claudinho), Régis (Welinton) e Daniel Guedes; Airton e Sassá (Marcelo Moreno)

Técnico: Célio Lúcio

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Wellington Silva, Wellington (Augusto), Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo e Gustavo Bochecha; Wagner (Gabriel Terra), Renato Cajá (Rafael Silva) e Capixaba (Wallace Tarta); Dalberto

Técnico: Pintado