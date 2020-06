Vencedor do concurso "Manto da Massa", o designer atleticano Flávio Marquiewicz viveu uma tarde especial nesta sexta-feira (26). Acompanhado do pai e de pessoas do clube, ele foi até a fábrica Tecnotêxtil, localizada na cidade de Três Pontas, para acompanhar de perto como será a produção da camisa que foi sucesso de vendas, mesmo antes de estar pronta.

Com mais de 100 mil unidades vendidas pela internet, a peça deve ser entregue aos compradores nos próximos 80 dias. Bastante emocionado, Flávio se encantou com o cuidado que está sendo tomado para que o resultado seja idêntico ao do projeto. O pai, por sua vez, foi às lágrimas ao ver a obra do filho sendo preparada para colorir a cidade de preto e branco.

Assista o material produzido pela TV Galo: