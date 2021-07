Por meio de suas redes sociais, o Atlético detalhou a confusão que se seguiu nos vestiários do Mineirão, após a classificação do time mineiro e a eliminação do Boca Juniors. Jogadores e membros da comissão técnica do clube argentino apelaram, agrediram profissionais do Galo e depredaram parte das dependências do Gigante da Pampulha.

Segundo a nota divulgada pelo Alvinegro, “a PM deu voz de prisão a alguns jogadores e membros da comissão técnica do Boca”. No entanto, o presidente Sérgio Coelho interviu, e, depois de uma negociação, ficou decidido que ninguém seria detido, mas que haveria o registro de um boletim de ocorrência “por depredação de patrimônio e agressão”.

Confira abaixo o texto na íntegra

"Após o jogo, os atletas do Boca desceram o túnel e foram para o vestiário dos visitantes. Poucos minutos depois, jogadores e comissão técnica da equipe argentina saíram do local e, em bloco, partiram em direção ao vestiário dos árbitros. Seguranças do Galo e Mineirão tentaram, sem sucesso, contê-los.

Os argentinos decidiram, então, invadir o vestiário do Galo, onde estavam jogadores, comissão e diretoria. Até o presidente Sérgio Coelho tentou impedir a invasão para proteger os profissionais do Atlético.

No caminho, atacaram todos que encontraram pela frente, além de quebrar bebedouros e grades de proteção. A PM chegou depois de algum tempo e afastou os agressores com gás de pimenta.

O saldo foi de pessoas feridas, felizmente sem maior gravidade. Houve, inclusive, uma tentativa de agressão ao diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, com uma barra de ferro.

A PM deu voz de prisão a alguns jogadores e membros da comissão técnica do Boca.

Depois de longa negociação, intermediada pelo presidente Sérgio Coelho, a delegação argentina foi à delegacia para registro de boletim de ocorrência por depredação de patrimônio e agressão. Ninguém será detido."