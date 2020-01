Após ser confirmada sua saída do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, nesta quinta-feira (9), o então vice-presidente de futebol da Raposa, Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH, emitiu uma nota, explicando sua desistência do cargo.

Na nota, ele deixa claro que não está de acordo com várias medidas que vem sendo feitas na agremiação neste início de ano, tido como fundamental para o processo de reestruturação dentro do clube.

“Como torcedor e empresário, afirmo que jamais me isentarei de ajudar o time, contudo não compactuo com tamanhas incoerências na gestão, no estatuto, nos salários absurdos, entre outras situações, que promovem um ambiente hostil, e desfavorece as mudanças emergenciais necessárias”, afirmou Lourenço.

Em outra parte da nota, condena as últimas gestões celestes: “Como de amplo conhecimento, a situação financeira do Cruzeiro está totalmente comprometida. Falhas em gestões anteriores nos fizeram vivenciar o pior momento da nossa história: o rebaixamento”.

Com a saída de Pedro Lourenço, o diretor Alexandre Mattos, que trabalharia para o Cruzeiro por 60 dias, neste início de temporada, também deixou o clube.

Confira a nota completa abaixo: