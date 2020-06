Os jogadores que fazem parte da equipe de transição do Atlético se apresentaram na manhã desta quarta-feira (10), na Cidade do Galo, e já iniciaram todos os protocolos seguidos anteriormente pelo grupo principal.

O volante paraguaio Ramón Martinez, que está finalizando os exames médicos e, em breve, se juntará ao grupo, coordenado pelo ex-zagueiro Leonardo Silva. Além dele, o uruguaio Lucas Hernández também treinará com os atletas do "Sub-23".

"É uma novidade. voltar em uma nova função e relembrar muitas coisas que vivi como atleta. Mas, agora, em uma nova função, com uma nova responsabilidade, para conduzir de maneira positiva assim como foi minha carreira como atleta", destacou Léo Silva.

"Nosso objetivo é fazer com que esses atletas treinem e amadureçam com a maior proximidade possível do trabalho que o Sampaoli implementa na equipe profissional, fazer com que esses atletas evoluam servindo jogadores para a equipe principal, para serem observados e avaliados", acrescentou.

A comissão técnica da equipe de transição é formada por Leandro Zago (treinador), Marcelo Luchesi (preparador físico) e Jorcey Anisio (treinador de goleiros). O trabalho do time de transição também será acompanhado de perto por Carlos Alberto Désio, membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

* Com Site Oficial do Atlético