Preocupado com o surto de Covid-19 que assolou a Cidade do Galo nos últimos dias, o Atlético repetiu os testes nesta quinta-feira (19) e, na manhã desta sexta (20) pôde respirar aliviado.

De acordo com o clube, por meio da assessoria de imprensa, de todos os atletas e membros do departamento de futebol testados, apenas o Gerente das Categorias de Base, Júnior Chávare, foi diagnosticado positivo.

No próximo domingo (22), o Atlético encara o Ceará, no Nordeste, e não poderá contar com Sampaoli e toda sua comissão técnica, além dos jogadores Victor, Allan, Guga, Gabriel e Vargas; todos eles em quarentena.

Com isso, Leandro Zago, comandante da equipe de transição, seguirá com a função de não deixar a liderança do Campeonato Brasileiro escapar novamente. Líder da competição mais importante do país, o Galo soma 38 pontos e vem de tropeço em casa contra o Athletico-PR.

Um novo teste foi realizado nesta sexta-feira. A ver.