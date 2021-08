O Atlético deve ter um importante reforço para o duelo com o River Plate, nesta quarta-feira (11), às 21h30, no estádio Monumental de Nuñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Trata-se do lateral-esquerdo Guilherme Arana, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio.

Em conversa de vídeo com o atacante Hulk, divulgada pela TV Galo, na madrugada deste domingo, Arana confirmou que vai se encontrar a delegação alvinegra em breve. “Segunda-feira eu estou lá em Porto Alegre com vocês”, disse o lateral.

Um dos principais jogadores do time, Guilherme Arana atuou pela última vez pelo Galo no dia 7 de julho, na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No período, o Galo disputou oito jogos, conquistando cinco vitórias, dois empates e sendo derrotado uma vez.

Desde então, estava servindo à Seleção em Tóquio, também sendo peça importante no time que conquistou a medalha de ouro, ao bater a Espanha por 2 a 1, no último sábado.

Brincadeira

Na conversa divulgada pelo Atlético (veja abaixo), que ocorreu no momento do embarque do time para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, neste domingo, Arana aproveitou para brincar com Hulk sobre a conquista no Japão. “Posso falar uma coisa? Você jogou na Europa, ganhou muitos títulos, mas esse aqui você não tem irmão!”, disse o camisa 13, que deve chegar ao Brasil na manhã desta segunda.

No mesmo bom humor, o atacante parabenizou o companheiro pela conquista. “Aproveita aí que vocês merecem, hein? Traz o "bicho" aí das Olimpíadas para a gente gastar. Paga uma "gelada" para nós”.

Enquanto Arana estava na Seleção, o responsável por assumir a lateral esquerda do Galo na maioria dos jogos foi Dodô. Na ausência dos dois especialistas da posição, Cuca usou o zagueiro Junior Alonso e o volante Tchê Tchê no setor.

Confira o papo entre Hulk e Arana: