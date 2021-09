O Mineirão, em parceria com o Atlético, publicou vídeos educativos para orientar a torcida aos protocolos sanitários neste retorno ao estádio. As postagens foram veiculadas nesta terça-feira (28), nas redes sociais do Gigante da Pampulha.

As publicações, que contam com a participação do mascote “Galo Doido”, estão voltadas especialmente para o público que vai acompanhar o duelo entre Atlético e Palmeiras, nesta terça, às 21h30, pela semifinal da Copa Libertadores.

Além de orientações de como se portar respeitando as medidas de combate à propagação da Covid-19, constam informações sobre horários de abertura e fechamento de portões e itens necessários para que o torcedor possa acompanhar a partida no principal palco do futebol mineiro, como a máscara e o exame negativo para a doença.

O confronto com o time paulista será o segundo do Alvinegro diante deu seu torcedor no estádio. No primeiro, diante do River Plate, da Argentina, em agosto, pelas quartas de final da Libertadores, houve vários flagrantes de descumprimentos das normas sanitárias impostas pelas autoridades. A situação, inclusive, fez com o que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) revogasse a permissão para a presença de público nos campos de futebol na época do episódio, o que novamente foi autorizado há algumas semanas.

Confira os vídeos abaixo:

Pode o Galo Doido dando aulas? PODE DEMAIS! 🤪 Confira aí o que é que pode e não pode no jogão desta noite aqui o Gigante da Pampulha!



Tá aprovada a atuação do Galo Doido? 😅 💜 @Atletico pic.twitter.com/LYRpeH1xfG — Estádio Mineirão (@Mineirao) September 28, 2021

