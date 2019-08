Em partes, delegação do Atlético desembarca em Bogotá e se prepara para duelo contra o Equidad

A delegação do Atlético já está em solo colombiano. Nesta terça-feira (27), a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana encara o La Equidad, em Bogotá, e busca a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Vencedor do primeiro jogo, em Belo Horizonte, o alvinegro traz na bagagem os 2 a 1 e a vantagem de jogar por um empate. Contudo, caso o adversário faça 1 a 0, os brasileiros voltam para casa eliminados. Se repetir o placar de BH, mas com triunfo dos donos da casa, a decisão será nos pênaltis. De 3 a 2 em diante (com diferença de um gol), a vaga é mineira.

No desembarque, ocorrido às 11h (horário local, 13h no Brasil), onze jogadores vieram no voo vindo de São Paulo; outros chegaram mais cedo na cidade.

Na chegada, o zagueiro Réver atendeu à imprensa e falou sobre o duelo desta terça.

“Nós sabemos que vai ser um jogo tão difícil, tão duro quanto o primeiro em casa. Temos que estar preparados para todas as situações que o jogo vai nos proporcionar, aproveitar os espaços que talvez nós tenhamos, liquidar o jogo e voltar com a classificação”, disse o capitão do Galo

Temida pelas equipes brasileiras, a altitude de 2.800 metros de Bogotá também foi abordada pelo zagueiro atleticano

“Acredito que a altitude pode ser sim um fator favorável à equipe deles, mas eu acho que a gente não pode usar isso como desculpa. Viemos aqui para buscar nossa classificação, respeitando o time adversário, que tem grandes jogadores, demostrou isso no primeiro jogo, então temos que ter sabedoria e explorar bem os espaços que podem ser deixados”, completou Réver

Yimmi Chará dará coletiva no treino marcado para a parte da noite.

Jair, Chara, Elias, Patric, Luan, Fernando Caixeta, Vina e Cazares chegaram em Bogotá as 5h da manhã. Hulk e Vítor Mendes às 9h.

Enviado especial - BOGOTÁ