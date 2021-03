Convocado para dois amistosos da equipe Sub-23 da Argentina no Japão, Matías Zaracho aos poucos vai se adaptando ao Brasil e caindo no gosto dos torcedores do Atlético. Se, antes, o clima era de desconfiança, aos poucos o meia dá provas de que os mais de R$ 30 milhões gastos pelo clube para contratá-lo junto ao Racing não foram em vão.

Entrevistado desta sexta-feira (12), na Cidade do Galo, Zaracho falou da adaptação ao futebol brasileiro e à nova casa.

"Venho de seis meses parado, estou jogando em outra função e estou me sentindo muito bem, bem relaxado e com mais confiança. Através da continuidade eu acredito que vou me sentir mais cômodo na equipe", destacou o argentino.

Perguntado também sobre a chegada de Nacho Fernández, ex-River Plate, Zaracho foi apenas elogios. Para ele, formar uma meiúca hermana no Galo seria algo especial.

"Eu conheço Nacho desde o River. Ele é um grande jogador. Todos que vem para cá sabem que podem contar comigo, tanto dentro quanto fora de campo. Espero que consigamos jogar juntos", finalizou.

Caso seja liberado para servir a seleção, Zaracho desfalcará o Atlético contra Caldense, Pouso Alegre e América.