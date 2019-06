Em preparação para Copa América, a seleção do Paraguai empatou com Honduras na noite desta quarta-feira, em casa, no estádio Antonio Aranda, em Ciudad del Este. O time hondurenha se prepara para a disputa da Copa Ouro, que terá início no dia 15, com sede simultânea nos Estados Unidos, Jamaica e Costa Rica.



Ainda sem vencer sob o comando do técnico argentino Eduardo Berizzo, o time paraguaio contou com o zagueiro Balbuena (ex-Corinthians) entre os titulares e o atacante Ángel Romero entrando nos minutos finais da partida. O jogador, que está de saída do mesmo time paulista, fora cortado da equipe na Copa América, mas foi mantido no elenco para os amistosos preparatórios.



Tomando mais a iniciativa do jogo, o Paraguai abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Óscar Cardozo anotou em cobrança de pênalti. Dominante em campo, a equipe paraguaia seguiu melhor até a metade do segundo tempo, quando caiu de rendimento e permitiu o crescimento de Honduras na partida.



Os visitantes acabaram buscando o empate aos 30 minutos da etapa final. Maynor Figueroa escorou de cabeça e deixou tudo igual no placar, inalterado até o apito final.



Após o empate, o Paraguai volta a campo no domingo para novo amistoso, desta vez contra Guatemala, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Será a última partida da equipe antes da estreia na Copa América, contra o Catar, no dia 16. Já Honduras estreará na Copa Ouro contra a Jamaica no dia 17.



Em outro amistoso na noite desta quarta, a mesma Jamaica deu sequência a sua preparação para a competição continental ao derrotar os Estados Unidos por 1 a 0. Shamar Nicholson decidiu a partida aos 15 minutos do segundo tempo, apenas cinco após entrar em campo.



O resultado marca a primeira derrota da equipe norte-americana sob o comando do técnico Gregg Berhalter, em cinco jogos. Antes da estreia na Copa Ouro, o time dos Estados Unidos vai enfrentar a Venezuela, em amistoso, no domingo.