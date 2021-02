Em preparação para o Campeonato Mineiro, América, Atlético e Cruzeiro vão disputar um jogo-treino com o Bolívar-BOL.

O primeiro a enfrentar o time boliviano vai ser o Alvinegro, que vai receber o time boliviano, na próxima segunda-feira (15), às 10h, na Cidade do Galo.

Como ainda está na disputa da Série A até o dia 25 de fevereiro, data da última rodada da competição, o Atlético não informou se vai mandar a campo jogadores do time principal, ou um grupo formado por jovens jogadores, que vão disputar as primeiras rodadas do Estadual.

No dia 20, será a vez de a Raposa enfrentar a equipe azul-celeste, no dia 20, na Toca da Raposa II, ainda sem horário definido.

Por fim, no dia 23 de fevereiro, o Coelho vai duelar com o time boliviano, no CT Lanna Drumond, ainda sem horário marcado.

O Alviverde também não divulgou se vai utilizar os principais jogadores, de folga até o próximo domingo, ou apenas o elenco formado para as primeiras partidas do Mineiro, que já está na ativa desde o dia 1º de fevereiro.

A confirmação das atividades foi feita por Marcelo Claure, dirigente do Bolívar, por meio das redes sociais.

No detenemos nuestra preparación. Debemos alcanzar una forma física óptima, obtener ritmo de juego y roce internacional. Por ello, hemos confirmado una Gira por Brasil 🇧🇷 ante equipos de 1️⃣er nivel. El 15/2 jugaremos con @Atletico, el 20 ante @Cruzeiro y 23 ante @AmericaMG. pic.twitter.com/R1AUrvYO4H — MarceloClaure (@marceloclaure) February 10, 2021

Estreias

Os três principais times de Minas vão estrear no Campeonato Mineiro no dia 28 de fevereiro.

No estádio Parque do Sabiá, o Cruzeiro vai enfrentar o Uberlândia, às 10h.

Atual campeão, o Atlético vai debutar no torneio diante da URT, às 16h, no Mineirão.

No mesmo horário, o América vai receber o Boa Esporte, no Independência.