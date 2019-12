O ano de 2020 demandará do cruzeirense muita paciência, já que a situação pela qual passa o Cruzeiro é muito crítica por causa da crise financeira. Passando pela maior turbulência institucional de sua história, o clube conta com o apoio de seu torcedor, que mesmo apreensivo, não perde a esperança por dias melhores em um futuro breve.

Com esse sentimento, torcedores planejam um encontro de cruzeirenses no primeiro dia do ano como forma de demonstrar o amor pelo clube, e, também, para comemorar os 99 anos de existência do Cruzeiro.

O evento está marcado para as 21h do dia 1º de janeiro. E a convocação feita pelo grupo "Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro 1921". O Cruzeiro faz aniversário no dia 2 e a ideia é que os presentes virem a madrugada nos arredores da sede social do Barro Preto para comemorarem a data com um churrasco.

No panfleto virtual de divulgação do encontro os torcedores citaram uma frase de impacto: "nunca fomos tão cruzeirenses", mostrando que o apoio mesmo nessa fase difícil não vai faltar.

Missa de 99 anos

A tradicional Missa em Ação de Graças pelos 99 anos do Cruzeiro será celebrada na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, na Paróquia São Sebastião, na rua Paracatu, 466, no Barro Preto. O celebrante será o padre Domingos.

Em 2020 o evento religioso não será realizado no ginásio do clube, diferentemente dos últimos anos.