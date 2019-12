O América anunciou, na tarde desta quinta-feira (12), a renovação do contrato do atacante Neto Berola. O vínculo do jogador que se encerraria no final deste ano foi estendido até dezembro de 2020.

Contratado no início desta temporada, Berola disputou 31 jogos, marcando quatro gols e dando quatro assistências.

Mesmo entrando no decorrer das partidas durante a maioria dos jogos do segundo semestre, o atacante foi peça importante do time comandado pelo técnico Felipe Conceição na disputa da Série B.

Uma das principais alternativas de velocidade da equipe alviverde, Neto Berola sofreu uma grave lesão no joelho direito durante o confronto com o Brasil de Pelotas, no dia 24 de setembro e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, realizada no dia 18 de outubro.

Levando-se em caso o prazo de seis a oito meses estipulado pelos médicos para esse tipo de procedimento, a expectativa é de que Berola volta a ficar à disposição do time no final do primeiro semestre de 2020.