Em ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, o América vai em busca da segunda vitória consecutiva em casa que pode o tirar da zona de rebaixamento do torneio.

Na 18ª colocação, com 14 pontos, o Coelho recebe o Cuiabá, neste sábado (17), às 19h, no Horto, pela 16ª rodada da competição.

Além da possível saída do Z-4, o Alviverde busca o triunfo contra o time mato-grossense para selar o bom momento no torneio.

Dos últimos nove pontos em disputa, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição conquistou sete.

Na última rodada, o América conquistou sua primeira vitória em casa ao vencer o Londrina por 4 a 3 de forma dramática no Independência.

Para manter a arrancada na Série B, o comandante do Coelho conta com a volta do zagueiro Ricardo Silva, que cumpriu suspensão na última rodada e deve voltar ao time na vaga de Pedrão, formando a dupla de zaga ao lado do Paulão.

Também estão de volta o lateral-direito Leandro Silva e o atacante Jonatas Belusso, que ficaram de fora da última partida da equipe por motivos médicos.

Apesar de voltarem a estar à disposição de Conceição, a escalação dos dois jogadores é incerta. Titulares contra a equipe paranaense, Diego Ferreira e Júnior Viçosa agradaram e podem ser mantidos entre os 11 jogadores que vão iniciar o duelo com o Cuiabá.

Viçosa, inclusive, quebrou um jejum que durava desde o Campeonato Mineiro e marcou dois gols na vitória do Coelho.

Cuiabá

Promovido para a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, o Cuiabá faz campanha surpreendente no torneio.

O time comandado pelo técnico Itamar Schülle ocupa a oitava colocação na tabela com 23 pontos, apenas três pontos atrás da Ponte Preta, que atualmente fecha o grupo dos quatro primeiros que vão disputar a primeira divisão em 2020.

Outro fator para deixar o América bastante ligado no duelo é o aproveitamento do rival fora de casa.

Com 58,33% de aproveitamento, o Cuiabá é o melhor visitante da competição, ao lado do Botafogo-SP.

Os comandados de Schülle venceram quatro dos oitos jogos disputados longe da capital mato-grossense.

Para o duelo com o Coelho, o treinador da equipe do Centro-Oeste não vai poder contar com Jonas e Patrick, que vão cumprir suspensão. Toty e Marino devem ser os escolhidos para enfrentar o Coelho.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA X CUIABÁ

Motivo: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Independência

Horário: 19h

Arbitragem: Gomes da Silva, auxiliado por Luiz H Souza Santos Renesto e Weber Felipe Silva, todos do Paraná

Transmissão: Premiere

AMÉRICA

Jori; Leandro Silva (Diego Ferreira), Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Willian Maranhão; Matheusinho, Felipe Azevedo e Júnior Viçosa (Jonatas Belusso). Técnico: Felipe Conceição

CUIABÁ

Victor Souza; Toty, Leandro Souza, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Marino e Alê; Felipe Marques, Júnior Todinho e Rodolfo. Técnico: Itamar Schülle