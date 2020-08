Maurício repetiu contra o Figueira a mesma comemoração que havia feito contra o América no Mineiro deste ano

A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Figueirense no último domingo "teve a assinatura" do meia Maurício, autor do gol que garantiu ao time celeste mais um triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro. E a comemoração do prata da casa gerou certa polêmica nas redes sociais após a partida, tanto que o jogador precisou usar suas redes sociais para explicar.

A comemoração de Maurício após seu gol, marcado aos 45 minutos do primeiro tempo, mostrou o jogador com o dedo indicador na boca, gesto conhecido por muitos como pedido de silêncio.

Entretanto, o jogador, que tem recebido algumas críticas de torcedores, justificou a comemoração e disse que não fez referência a seus críticos.

"Fala nação, sobre a comemoração não é referente às críticas, é apenas uma comemoração que eu gosto e cheguei a fazer nos gols do começo do ano!! Deus abençoe a todos", publicou no Instagram.

Maurício é o artilheiro do Cruzeiro em 2020. O meia tem cinco gols em 17 jogos. Contra o Figueirense o jogador marcou o segundo gol sob o comando de Enderson Moreira.

De fato não foi a primeira vez que Maurício comemorou gol fazendo o gesto que gerou polêmica. Contra o América na primeira fase do Campeonato Mineiro deste ano o jogador também comemorou da mesma forma. E a comemoração ainda ganhou bastante repercussão à época, já que o meia foi fotografado ao lado do Raposão, mascote do Cruzeiro, com o dedo indicador perto da boca.