A volta de Messias ao América não se deu da forma que o zagueiro esperava. E nem a torcida alviverde. No regresso do defensor, após um ano e meio de empréstimo ao Rio Ave, de Portugal, a invencibilidade do América na temporada chegou ao fim neste domingo (2), com a derrota para o Atlético, por 2 a 1, no Mineirão, pelas semifinais do Mineiro.

Ao fim da partida, em entrevista para a TV Globo, o beque lamentou o revés, creditando o resultado aos erros que o time teve no primeiro tempo.

“Infelizmente tomamos dois gols de falhas nossas, mas estamos na disputa. Conseguimos fazer um gol e tivemos chance de empatar o jogo. O importante é estar na disputa. Faltam 90 minutos ainda. Esperamos dar nosso melhor e sair com a vitória e a classificação (na partida de volta)”, ressaltou o zagueiro.

O próximo embate será nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Independência. Para se classificar, o América precisa vencer por qualquer placar. Ao Galo, até um empate é o suficiente para avançar à decisão.