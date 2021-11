“Decisão” e “reencontros” são palavras que sintetizam bem o duelo entre América e Grêmio, neste sábado (13), às 18h30, no Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os tais reencontros envolvem os treinadores de cada lado. Trata-se do primeiro jogo do Coelho contra o técnico Vagner Mancini, desde a saída do comandante, que fazia um bom trabalho à frente do time alviverde, mas, seduzido pelas cifras vindas do Sul, deixou o CT Lanna Drumond em 14 de outubro, rumo a Porto Alegre, para tentar salvar o Grêmio do rebaixamento.

Por outro lado, Marquinhos Santos revê a equipe gaúcha quase um mês depois. Em 17 de outubro, o treinador disputava sua última partida dirigindo do Juventude, na derrota para o Tricolor, por 3 a 2. Demitido do cargo, aceitou a proposta do Coelho. E, até agora, vem tendo um aproveitamento superior ao de seu predecessor.

Enquanto Mancini obteve um desempenho de 47,6% pelo América (sete vitórias, nove empates e cinco derrotas), Marquinhos tem um início promissor, com 75% de rendimento (três triunfos e um revés).

Marquinhos Santos e Vagner Mancini se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado

Decisão

O confronto ganha ares de “final” para os dois times. Se levar a melhor, o América, décimo colocado, com 41 pontos, dá mais um importante passo para permanecer na Série A e conquistar uma vaga em uma competição sul-americana. Já o Grêmio necessita urgentemente de um triunfo. O time gaúcho está na vice-lanterna, com 29 pontos, sete a menos que o Bahia, em 16° lugar.

Um fator positivo para o Tricolor é que Mancini conhece bem o plantel do América. Já o Coelho vê na Arena do Horto uma vantagem para vencer.

“Esperamos ter o maior número de torcedores do América no Independência, contra o Grêmio, uma camisa pesada e que tem o Mancini, que já esteve aqui e conhece essa camisa e esse elenco. Que a torcida seja nossa carta na manga contra o Mancini”, disse Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X GRÊMIO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Anderson, Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

GRÊMIO

Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Mateus Sarará, Thiago Santos e Campaz; Diego Souza, Ferreira e Alisson

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 13 de novembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 18h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Daniel Luis Marques e Alex Ang Ribeiro, todos paulistas

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere