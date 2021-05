Cruzeiro estreia nesta edição da Série B do Brasileiro diante do Confiança

Se o Cruzeiro tivesse seguido o exemplo de Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Atlético, Vasco, Grêmio e Internacional, o dia de hoje poderia significar a estreia dos celestes no retorno à elite nacional. Mas isso não aconteceu. Afundado numa crise financeira que segue a atormentá-la, a Raposa não conquistou o acesso na temporada seguinte a seu rebaixamento e, com isso, voltará a disputar a Série B do Brasileiro.

Agora sob o comando de Felipe Conceição, o time debuta em sua segunda edição da competição neste sábado (29), às 16h30, contra o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, tentando construir uma trajetória bem diferente naquela que vem sendo rotulada como a Série B mais forte da história.

Isso porque um quarto dos 20 clubes participantes já foram campeões brasileiros. Além do próprio Cruzeiro (vencedor da Série A em 1966, 2003, 2013 e 2014), estão na busca por vaga à Primeira Divisão o Vasco (1974, 1989, 1997 e 2000), o Botafogo (1995), o Coritiba (1985) e o Guarani (1978).

Aliados a esses pesos pesados, estão outras equipes tradicionais, como Vitória, Goiás, Náutico, Ponte Preta e Remo, e times que foram pedras no sapato da Raposa em 2020, vide CRB, CSA e Avaí.

Um ponto a favor dos celestes é o fato de que o elenco vinha em evolução na temporada, excluindo o duelo de volta das semifinais do Mineiro, a derrota por 3 a 1 para o América, em uma partida na qual o Cruzeiro jogou mal. Antes disso, porém, acumulou uma gama de atuações positivas no Estadual e na Copa do Brasil.

Por outro lado, o plantel passa por uma reformulação, já que os primeiros meses do ano evidenciaram carências em cada setor do time. Um desafio a mais para Conceição, que tem o voto de confiança da diretoria para recolocar o clube na elite.

Escalação

Para este primeiro compromisso na Série B do Brasileiro, o treinador cruzeirense pode promover as estreias dos ex-americanos Flávio e Joseph, concorrentes às vagas de, respectivamente, Adriano e Weverton. O restante da equipe titular tende a ser o mesmo que encerrou o Campeonato Mineiro.

FICHA TÉCNICA DO JOGO

CONFIANÇA X CRUZEIRO

CONFIANÇA

Rafael Santos; Marcelinho, Isaque Gavioli, Nirley e Adryan; Renan Areias e Everton Santos; Robinho, Alvaro Rodrigues e Bruninho; Lucas Barcellos

Técnico: Rodrigo Santana

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Joseph (Weverton), Ramon e Matheus Pereira; Flávio (Adriano), Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 29 de maio de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Batistão

CIDADE: Aracaju (SE)

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: André Rodrigo Rocha, auxiliado por Cipriano da Silva Sousa e Samuel Smith Nobrega Silva, todos de Tocantins

TRANSMISSÃO: Premiere