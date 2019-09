SANTA FÉ - Já na cidade de Santa Fé, palco do primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana, entre Colón e Atletico, a reportagem do Hoje em Dia conversou com o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara.

Durante a entrevista, o dirigente do Galo destacou a importância de a equipe jogar bem na partida desta quinta-feira (19), e enfatizou as condições oferecidas pelo clube aos jogadores em solo argentino. Ainda segundo o presidente, o grupo atleticano está preparado para o jogo desta quinta.

“Está bastante focado, bem orientado, estamos fazendo tudo que nós podemos para dar o melhor possível para que os jogadores entrem em campo amanhã e, de fato, lutem para a gente já sair daqui com um resultado bastante interessante para o jogo da volta. É um jogo de 180 minutos, temos que jogar com inteligência.”, declarou o mandatário

Apesar da sequência de cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, Sette Câmara garantiu que a situação de Rodrigo Santana no comando do Galo é tranquila, já que o desempenho da equipe nas últimas partidas agradou ao dirigente atleticano.

‘‘Olha, a situação dele (Rodrigo Santana) está bem tranquila. Obviamente, não no aspecto resultado, mas ele tem todo o nosso apoio. Eu acho que o time não jogou mal contra o Athletico-PR, não jogou mal contra o Corinthians. Foi uma derrota em que sairíamos pelo pelos com o empate. É difícil jogar lá, e acho que o Atlético jogou melhor”

O presidente atleticano, no entanto, separou a última derrota da equipe, diante do Internacional, das demais partidas do time. Sette Câmara admitiu que o rendimento do Galo diante do Colorado foi muito ruim.

“Vamos esperar que as vitórias voltem. Dessas derrotas que aconteceram, eu acredito que contra o Internacional, de fato, jogamos muito mal. Mas tivemos muitas partidas que acredito que o Atlético poderia ter tido um resultado melhor”, disse o presidente

Por fim, o presidente disse que espera que a equipe passe a aproveitar as oportunidades criadas durante as partidas

“O time tem um padrão de jogo, falta a nossa bola entrar. Vamos torcer para que isso aconteça amanhã, que a gente jogue bem e a bola entre”, completou.

