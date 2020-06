O volante Léo Sena, de 24 anos, foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quarta-feira (17). Em entrevistada concedida na sala de imprensa da Cidade do Galo, mediada pela equipe de comunicação do alvinegro, o jogador falou da saída do Goiás para ser peça importante da equipe pensada pelo técnico Jorge Sampaoli.

Para trazer o atleta, a diretoria do Galo precisou desembolsar cerca de R$ 4,5 milhões, contando com a ajuda de parceiros (BMG e MRV). O vínculo do meio-campista tem validade até junho de 2025.

"Estou muito feliz por vestir esta camisa. Assim que fui informado do interesse do clube, fiz todos os esforços possíveis para estar aqui. Espero que seja uma passagem vitoriosa; se depender da minha motivação, será", destacou Sena.

"Vim treinar aqui no ano passado e fiquei encantado. Todo mundo me acolheu da melhor maneira possível. Me surpreendi com alguns números no Goiás. Evolui bastante na marcação. Tenho um bom passe e me doo muito pela equipe", acrescentou.

Mais à vontade como segundo volante, Sena falou sobre a expectativa de trabalhar com Sampaoli.

"A melhor possível. Vou evoluir demais com ele. No treino de hoje já aprendi algumas coisas do estilo que ele gosta", disse o volante.

"Quando o time tem jogadores rápidos que jogam pelas beiradas, meu futebol flui mais. Estamos montando um time bem leve e isso é ótimo"., finalizou.