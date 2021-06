Buscar uma vitória sobre o todo-poderoso Flamengo, atual bicampeão brasileiro em sequência, no Maracanã, já seria uma tarefa duríssima ao América. Mas a missão se torna ainda mais complicada em função do momento negativo vivido pelo Coelho, lanterna do Brasileirão, ainda sem pontuar, e amargando um tabu de seis partidas consecutivas sem triunfo na temporada.

Eliminado na Copa do Brasil para o Criciúma (clube que disputa a Série C do Nacional, caiu de divisão no Catarinense e passou por uma recente reformulação em seu elenco), na quarta-feira (9), o Alviverde encara o Mengão no domingo (13), às 16h, tentando repetir um feito alcançado pela última vez na Copa João Havelange.

No dia 18 de outubro de 2000, o América superou o Urubu por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Naquela ocasião, Petković abriu o placar para os donos da casa, e Zé Afonso, em dia iluminado, deixou sua marca duas vezes. Foi a última vitória alviverde em cima do Flamengo.

No retrospecto geral, os dois times se enfrentaram em 29 oportunidades: cinco triunfos do Coelho, 17 dos cariocas e sete empates. O América marcou 38 gols e sofreu 61.