Figura presente na Toca II em 4 de janeiro, para o início das atividades do Cruzeiro, visando às competições de 2022, Marcelo Moreno vai para sua sexta temporada pelo clube, a terceira seguida com o objetivo de ajudar o time a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para colaborar com a equipe, o atacante vai precisar melhorar, e muito, o desempenho em relação ao dos dois últimos anos.

Maior artilheiro estrangeiro da história da Raposa, o jogador boliviano soma 54 gols em 147 partidas disputadas pelos azuis ou 0,36 tento por duelo. A média chegou a ser de 0,48, contabilizando as duas primeiras passagens pelo Cruzeiro.

O rendimento posterior pelos celestes destoou bastante de suas outras fases. Em 2020, Moreno balançou as redes somente três vezes em 32 confrontos pelo time. Em média, não chegou a 0,1 gol por embate. No ano seguinte, o desempenho melhorou, mas ainda aquém do esperado: 0,27 tento por jogo, resultado de seis bolas na rede em 22 partidas.

Melhores momentos

Em média de gols, o melhor rendimento do Flecheiro Azul pelo clube ocorreu em 2008, quando anotou 15 gols em 22 jogos ou 0,68 por duelo. Já o maior número de gols em uma só temporada aconteceu em 2014. No ano em que o time alcançou seu quarto título brasileiro, o bi em sequência, o centroavante boliviano deixou sua marca em 24 oportunidades.

Depois daquela campanha épica na Série A, Marcelo Moreno se transferiu para o chinês Changchun Yatai.

‘Nunca tirei essa camisa’

Em 2020, durante a apresentação oficial de seu retorno, o atleta apareceu com o corpo pintado, como se estivesse usando uma camisa da Raposa. No discurso, disse que “jamais havia tirado o uniforme do time”, prometendo fazer tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar o Cruzeiro a subir à Série A.

Dentro de campo, o planejamento não se concretizou. Em 2022, espera que as coisas sejam diferentes. E o clube conta com seus gols para se reerguer. Até porque sua permanência sinaliza isso.

Confira os números e as médias de gols de Marcelo Moreno pelo Cruzeiro

Total de jogos: 147

Total de gols: 54

Média: 0,36

Por temporadas

2007

Jogos: 14 jogos

Gols: 6

Média: 0,42

2008

Jogos: 22

Gols: 15

Média: 0,68

2014

Jogos: 57

Gols: 24

Média: 0,42

2020

Jogos: 32

Gols: 3

Média: 0,09

2021

Jogos: 22

Gols: 6

Média: 0,27

