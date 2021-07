Escolhido para comandar o Cruzeiro na temporada de 2021, o técnico Felipe Conceição teve seu trabalho interrompido ainda na 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não resistiu à eliminação na terceira fase da Copa do Brasil e nem às duas derrotas nas rodadas iniciais da competição. Agora no Remo, o treinador e sua ex-equipe se encontram nesta terça-feira, às 19h, no Baenão.

Felipe Conceição e Cruzeiro viveram um imbróglio nas últimas semanas. O trinador precisou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para se desvincular do clube celeste e poder estrear pelo Remo. Enquanto o Cruzeiro alegava que a saída do treinador teria sido diante de comum acordo, Conceição rebateu informando que foi demitido e se recusou a assinar a rescisão contratual nesses moldes.

Conceição estreou com derrota para o Vila Nova na 10ª rodada e conquistou duas vitórias em sequência na competição, contra Brusque e Ponte Preta, respectivamente. A equipe paraense conseguiu sair do Z-4 e hoje ocupa a 14ª colocação, com 13 pontos. Já o Cruzeiro é o 16º colocado, com 11, e não vence há seis rodadas.