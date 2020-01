Em parceira com o Servas (Serviço Voluntário de Assistência Social), o Cruzeiro promoveu, na partida contra o Villa Nova, nesta terça-feira (28), no Mineirão, uma ação em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais na semana passada.

No duelo com o Leão, válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, os jogadores da Raposa jogaram o primeiro tempo com as camisas sujas de barro

Além disso, o clube estrelado, com a colaboração do Supermercados BH, vai doar dezenas de cestas básicas para os atingidos pelos temporais.

Os alimentos, inclusive, foram entregues na manhã desta terça, na Toca da Raposa II e carregados até o caminhão do Servas com a ajuda dos jogadores do elenco azul e do técnico Adilson Batista.

As peças usadas pelos atletas na partida vão ser leiloadas posteriormente e os recursos levantados também serão revertidos em prol da mesma causa.

“Pensamos nesta ação para lembrar o quanto estão sofrendo as famílias que foram impactadas com as enchentes. Queremos cada vez mais colaborar de alguma forma para um mundo melhor. A comissão técnica e os atletas abraçaram esta causa e doarão as camisas para que o Servas possa leiloar e angariar recursos para as famílias. O Cruzeiro é da torcida e deve estar cada vez mais próximo dela nessas iniciativas tão importantes”, afirmou Rene Salviano, diretor Comercial e de Novos Negócios do Cruzeiro, em entrevista ao site oficial do clube celeste.