A derrota do Atlético para o Bahia nesta segunda-feir (19), por 3 a 1, tirou a chance do alvinegro retomar a liderança do Campeonato Brasileiro na 17ª rodada, mostrou que, mais uma vez, o time foi bem em apenas um tempo de jogo e, como curiosidade histórica, se tornou o primeiro revés dos mineiros para os baianos, em solo baiano, nesta década.

Leia mais:

Segue os líderes: Atlético leva virada para o Bahia após se acomodar com vitória parcial e vira 3º

De 2011, ano em que o Bahia retornou à Série A da competição mais importante do país, até antes do duelo deste início de semana, eram sete jogos e sete empates. A última vez que um dos times conquistara os três pontos havia sido em 2003, com vitória atleticana como visitante.

Agora na terceira colocação, o alvinegro encara o Sport, 11º, no Mineirão. O duelo contra o Leão será no sábado (24), a partir das 16h.