“Uma equipe mais jovem e com muito talento”. Esta será uma das características do Atlético 2020, comandado por Rafael Dudamel, apresentado na tarde desta quarta-feira (8), na Cidade do Galo. Pelo menos foi o que prometeu o treinador, que assinou vínculo com o alvinegro até o fim de 2021.

“Não queremos criar falsas expectativas. Sabemos que a imprensa e os torcedores estão receosos em saber quem serão os nomes (dos jogadores que vão compor o plantel). Venho com respeito a todos. Com muito trabalho vamos chegar a um nível superior”, ressaltou o primeiro venezuelano a dirigir a equipe preta e branca.

O certo é que a montagem do elenco está sendo feita por Dudamel, o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, e o diretor de futebol Rui Costa, muito em função de uma análise apurada do técnico.

“Desde que começamos a conversar com o presidente e com o Rui, tivemos comunicação permanente, diária, com análises e avaliação profundas. Temos propriedade e critério. Observei muitas partidas da equipe, vitórias e derrotas, para ter uma ideia muito clara de cada jogador”, disse ele.

Com relação a reforços, enfatizou apenas que os que vierem terão que “chegar com vontade e honra em vestir a camisa do Atlético”. (Colaborou Thiago Prata)

