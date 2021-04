O primeiro lugar na fase classificatória já está assegurado com os 2 a 1, de virada, sobre o Boa Esportes, no último domingo (18), mas na sua quarta participação no Campeonato Mineiro, quando busca o tetracampeonato, pois nas três vezes anteriores o time comandado por ele levantou a taça, Cuca tem um desempenho bem abaixo da sua média após dirigir o Atlético em seis dos dez jogos disputados pelo clube no Módulo I até agora. E isso permanecerá mesmo que o Galo vença o Athletic no próximo sábado (24), às 19h, no Independência, em confronto isolado que abre a 11ª e última rodada.

As quatro vitórias em seis partidas significam 12 pontos e um aproveitamento de 66,7%. Ganhando da equipe de São João del-Rei, o Atlético, com Cuca no comando, esta marca chegará a 71,4%.

Cuca ainda não conseguiu fazer com que o Atlético tenha um bom desempenho sob seu comando neste início de temporada 2021

Nas três participações anteriores, o treinador nunca conquistou menos de 80% dos pontos disputados. Em 2011, foi o primeiro colocado da fase classificatória com o Cruzeiro alcançando um aproveitamento de 84,8%.

No ano seguinte, ele inicia sua história dirigindo o Galo no Estadual e novamente vence a fase classificatória com 87,9% dos pontos conquistados. Em 2013, mesmo ficando na segunda colocação, o aproveitamento foi de 81,8%.

O mais importante, que é a conquista da taça, Cuca alcançou nessas três edições. Agora busca o tetracampeonato pessoal num Campeonato Mineiro em que o favoritismo do seu time é tão grande, que qualquer resultado final que não seja o título será encarado como um vexame, diante da diferença técnica e de investimento do Atlético em relação aos adversários.