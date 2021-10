De volta aos treinamentos desde o último domingo (17), após três dias de greve, o Cruzeiro volta o foco para o duelo com o Avaí, nesta sexta-feira, às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Além de somar pontos importantes para continuar distante da zona de rebaixamento e ainda nutrir alguma esperança de o acesso, a Raposa tentará encerrar um incômodo jejum diante da equipe catarinense.

A última vez em que o time estrelado venceu o Leão ocorreu há mais de dez anos, especificamente no dia 13 de agosto de 2011.

Na ocasião, a Raposa goleou o adversário por 5 a 0, em duelo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fabrício, Anselmo Ramon, Thiago Ribeiro, Ortigoza e Montillo fizeram os gols da partida.

Desde então, os times disputaram mais dez jogos, com sete empates e três triunfos do Avaí. No último embate, o Leão venceu por 3 a 0, no Mineirão, em partida disputada no dia 17 de julho, pela 12ª rodada da Série B.

Equlíbrio no confronto

O duelo desta sexta poderá ser uma espécie de tira-teima do confronto entre Cruzeiro e Avaí. Isso porque, os times de enfrentaram 15 vezes na história, com três vitórias para cada e seis empates.

Os 12 primeiros encontros valeram pela Série A do Brasileirão, enquanto os três últimos foram válidos pela Série B.

Na Ressacada, palco do jogo desta sexta, foram sete jogos, com cada equipe vencendo uma vez e empatado as outras cinco.

Em relação à classificação, o Cruzeiro ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 39 pontos.

O Avaí, por sua vez, é o quarto colocado, com 50 pontos.

Veja os dez últimos jogos entre as duas equipes:

Avaí 0 x 0 Cruzeiro - 16/11/2011 - (Ressacada / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2011

Cruzeiro 1 x 1 Avaí - 19/07/2015 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2015

Avaí 1 x 1 Cruzeiro - 31/10/2015 - (Ressacada / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2015

Avaí 1 x 0 Cruzeiro - 23/07/2017 - (Ressacada / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2017

Cruzeiro 2 x 2 Avaí - 15/11/2017 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2017

Avaí 2 x 2 Cruzeiro - 11/08/2019 - (Ressacada / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro 2019

Cruzeiro 0 x 0 Avaí - 18/11/2019 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2019

Cruzeiro 0 x 1 Avaí - 25/09/2020 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro B 2020

Avaí 1 x 1 Cruzeiro - 18/12/2020 - (Ressacada / Florianópolis) - Campeonato Brasileiro B 2020

Cruzeiro 0 x 3 Avaí - 17/07/2021 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro B 2021

Fonte: Cruzeiropédia

Leia mais

Utopia ou possibilidade: o que acontece se o Cruzeiro vencer seus oito últimos jogos na Série B?

Cruzeiro: confira os reforços e desfalques do time para o jogo contra o Avaí

Após anunciarem fim da greve, jogadores do Cruzeiro retomam os treinamentos na Toca II