Na noite dessa quarta-feira (10), o Cruzeiro obteve uma importante vitória no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com a suspensão da eficácia da decisão que liminarmente rescindia o contrato de trabalho do zagueiro Dedé, de 32 anos, liberando-o para assinar com outro clube. Agora, o atleta permanece vinculado ao clube celeste até que o mérito do processo seja julgado, ou até que chegue ao fim seu contrato.

Por meio de nota publicada no site oficial, o Cruzeiro agradeceu e parabenizou a Ferreira e Chagas Advogados pela "competência e prontidão na defesa dos interesses" da entidade.