Com dores na coxa esquerda, o atacante Raniel não participou das atividades no campo no treino desta quinta-feira (18), na Toca da Raposa 2. O jogador ficou mais uma vez em tratamento e dificilmente terá condições de ser relacionado para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, neste sábado (20), no Independência.

Raniel ficou fora da relação nas duas últimas partidas do Cruzeiro - diante do Atlético, no último domingo (14), e contra o Huracán-ARG, na quarta-feira passada (10).

Thiago Neves retorna

Enquanto Raniel está praticamente descartado para a decisão, o meia Thiago Neves vive a expectativa de ficar pelo menos no banco de reservas no sábado. Fora da relação no primeiro jogo da final, o camisa 10 está recuperado de uma lesão na panturillha direita.



A titularidade de Thiago Neves ainda é observada com cautela na Toca da Raposa, já que Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, reforços desta temporada, vivem boa fase.



"A gente sabe da qualidade do Thiago. Isso aí só engradece o grupo. A gente sabe que a concorrência é muito grande ali. A gente tá muito feliz com a volta dele. Só engradece mais o grupo", destacou Marquinhos Gabriel.