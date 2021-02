Conquistado já no apagar das luzes, com gol do lateral-direito Cáceres, o empate do Cruzeiro contra o Uberlândia evitou uma lembrança negativa para a Raposa, em estreias pelo Campeonato Mineiro. Caso deixasse o Parque do Sabiá com a derrota, o time Celeste voltaria a sentir o gosto que experimentou pela última vez em 2012, quando perdeu para o Guarani, de Divinópolis, por 1 a 0.

Com o 1 a 1 no placar e a sensação de que poderia ter deixado o Triângulo Mineiro com a vitória, o time comandado por Felipe Conceição volta a jogar na próxima quarta-feira (3), quando encara a Caldense, no Mineirão. O jogo da segunda rodada está marcado para as 21h30 no Gigante da Pampulha.

Leia mais:

Salvo por Cáceres, Cruzeiro arranca empate contra o Uberlândia na estreia pelo Campeonato Mineiro

Autor do gol de empate no Triângulo, Cáceres destaca força do Cruzeiro no segundo tempo da estreia



Apesar de ter se livrado da derrota, o Cruzeiro quebrou uma sequência de quatro temporadas seguidas com triunfo na estreia. O último tropeço havia sido em 2016, quando empatou sem gol com a URT.

31/1/2016 0 x 0 URT Mineirão

29/1/2017 2 x 1 Villa Nova Mineirão

17/1/2018 2 x 0 Uberlândia Mineirão

19/1/2019 3 x 1 Guarani Divinópolis

22/1/2020 2 x 0 Boa Esporte Mineirão