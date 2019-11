Primeiro foram as meninas, num duelo doméstico, já que o Itambé Minas venceu as principais competições nacionais do calendário 2018/2019 e o Dentil Praia Clube ficou com o vice.

Agora é a vez dos homens, também com participação mineira. Mais uma vez no Sabiazinho, em Uberlândia, será conhecido o campeão da Supercopa, que abre a temporada nacional e opõe o vencedor da Superliga e o da Copa Brasil. No caso, Taubaté e Sada Cruzeiro, que se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 21h30.

E se a "lei do ex" vale no vôlei, será uma boa oportunidade para vê-la em prática. Campeões da Superliga pelo time paulista, o ponteiro argentino Facundo Conte e o central mineiro Otávio agora defendem a equipe celeste, comandada por Marcelo Méndez.

“Será o meu primeiro jogo contra o meu ex-clube, em que fui feliz em quatro grandes temporadas, e hoje estou mais feliz ainda aqui no Sada Cruzeiro. Voltei para a minha terra, podendo vestir a camisa do meu time do coração e isso é muito especial. Então espero jogar muito bem e contribuir da melhor forma possível para a gente conquistar essa Supercopa. Sabemos que ainda há muito para o nosso time crescer, mas a conquista do título do Mineiro em uma final em que jogamos bem, com autoridade, nos deu confiança para o jogo desta quinta e vamos entrar firmes em busca de mais um título para a nossa torcida”, destacou Otávio.

Do outro lado da quadra está o campeão paulista, que perdeu alguns de seus destaques (Uriarte voltou à Argentina), mas mantém uma base experiente, com destaque para Lucarelli, Douglas, Lucão, Maurício Souza, Leandro Vissotto e Lipe, sob o comando de Renan dal Zotto, que alterna o trabalho com o feito na Seleção Brasileira.

"Já tivemos um primeiro desafio cumprido nessa temporada com o título do Paulista, e essa semana já iniciamos o trabalho com foco voltado para a Supercopa. Sabemos da dificuldade que sempre é enfrentar um time multicampeão como o Sada Cruzeiro, mas estamos nos preparando para isso. Vamos com tudo em busca do título", garantiu o mineiro Maurício Souza, um dos reforços da equipe para a temporada.