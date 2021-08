A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) exaltou o desempenho de Hulk na Copa Libertadores nesta segunda-feira (2), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, com os gols marcados pelo atacante na edição deste ano, até agora.

O camisa 7 alvinegro é um dos artilheiros da competição, com seis tentos, todos na fase de grupos.

👏¡Qué definiciones!



🇧🇷Todos los goles de Hulk para @Atletico en la CONMEBOL #Libertadores.



🧐Es uno de los goleadores de la competencia con 6⃣ tantos y el 11/8 se enfrentará ante @RiverPlate por los cuartos de final. pic.twitter.com/zJyY9fJz4y — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 2, 2021

O Galo encara o River Plate nas quartas de final. O jogo de ida acontece no dia 11 deste mês, às 21h30, no Monumental de Nuñes, e o da volta, no dia 18, no mesmo horário, no Mineirão.

