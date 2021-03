O Cruzeiro divulgou, na manhã desta quarta-feira (31), mais uma homenagem ao técnico Marcelo Mendez, de saída do clube após 12 temporadas.

Em vídeo publicado pela Raposa, o comandante relembra os feitos com a camisa celeste, que incluem expressivos 39 títulos. Entre as conquistas, destacam-se o tricampeonato Mundial, o hepta do Sul-Americano e o hexa da Superliga.

A surpreendente eliminação para o Itapetininga-SP, em março, pelas quartas de final da principal competição do país, selou o último capítulo da passagem do argentino no Cruzeiro, que havia sido iniciada em 2009.

Confira o vídeo:

