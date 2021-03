Os bastidores do América seguem quentes nas últimas horas. Enquanto analisa a situação do atacante Ademir, que se recusou a acompanhar a delegação do Coelho no duelo com o Treze-PB, na última quinta (18), pela Copa do Brasil, o Alviverde acertou mais uma contratação para o setor ofensivo.

Trata-se do atacante Luiz Fernando, de 21 anos, que chega emprestado pelo Athletico-PR.

O jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo América, mas já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta, e já está apto a estrear pela equipe comandada pelo técnico Lisca.

Como ainda não teve a contratação formalizada, o América ainda não divulgou detalhes da transação, especialmente o período de empréstimo do jogador.

Luiz é o terceiro reforço para o ataque contratado pelo Coelho nesta temporada. Antes dele, chegaram ao CT Lanna Drumond os atacantes Ribamar e Leandro Carvalho.

Currículo

Revelado pelo Figueirense, Luiz Fernando conseguiu a rescisão com o clube catarinense em 2019. Em seguida, após se vincular ao Tombense, foi cedido ao Athletico-PR.

Enquanto atuava pelo time de aspirantes do Furacão, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e teve que passar por uma cirurgia que o deixou afastado por mais de sete meses.

Em razão da lesão, não disputou nenhuma partida oficial na temporada passada.