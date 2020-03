O novo técnico do Cruzeiro já teve seu primeiro contato oficial com a diretoria do clube. Enderson Moreira participou da primeira reunião com o departamento de futebol celeste para traçar diretrizes para o restante da temporada 2020.

Por meio de videoconferência, Enderson pode iniciar seu trabalho, inclusive, indicando peças pontuais para reforçar o elenco.

Estiveram na reunião o auxiliar dele, Luís Fernando Flores, o diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubscky, o interlocutor do conselho gestor na Toca II, Carlos Ferreira, o supervisor Pedro Moreira, o auxiliar Célio Lúcio e membros do departamento de análise de mercado (Bruno Noce e Antônio Almeida).

O que o grupo conversou vai direcionar ações do novo planejamento visando à reta final do Campeonato Mineiro, ao jogo contra o CRB na Copa do Brasil, e dar os primeiros passos pensando na Série B de 2020.

Tudo isso depende, claro, da retomada do calendário, paralisado por conta da pandemia do coronavírus. Entretanto, o encontro foi produtivo, segundo o membro do conselho gestor Carlos Ferreira.

“Foi um encontro para que todos se conhecessem melhor e pude notar que o Enderson está muito motivado e contribuir com o Clube. Ele considera que o elenco é qualificado, mas sugeriu alguns reforços pontuais. Entretanto, por ainda não termos novas diretrizes sobre a paralisação dos jogos, nosso planejamento foi um pouco afetado. Estamos muito satisfeitos com a disposição do Enderson em nos ajudar neste processo de reconstrução”, disse Ferreira.

Coletiva de imprensa

Enderson Moreira será entrevistado pela imprensa nos próximos dias. A entrevista será gravada pelo Cruzeiro com perguntas enviadas pelos jornalistas em forma de vídeo. O conteúdo não tem um dia certo para ser divulgado, mas será publicado pelo clube celeste ainda nesta semana.