Uma surpresa para testar o coração da oposta Bruna Honório foi feita pela diretoria, comissão técnica e atletas do Minas Tênis Clube. Se recuperando de uma cirurgia delicada, na qual foi retirado um tumor benigno no átrio esquerdo, ela recebeu a visita do presidente Ricardo Santiago.

O procedimento de Bruna durou cerca de 4h e, segundo o Boletim Médico emitido pelo hospital, a cirurgia ocorreu sem intercorrências, e a jogadora já se recupera na UTI do Hospital Albert Einstein, consciente, sem dor e recebendo todos os suportes clínicos necessários.

Durante a visita, Ricardo entregou o celular à Bruna que, ao pegá-lo, se deparou com uma homenagem da equipe minastenista.

O que aconteceu?

Bruna Honório teve alterações nos exames realizados em sua apresentação na seleção brasileira, em Saquarema (RJ), no início do mês. A atleta estava convocada pelo técnico José Roberto Guimarães, mas, por decisão do Minas e da CBV, foi dispensada para o tratamento.