A bola não rola há quase dois meses devido à pandemia do novo coronavírus. Contudo, no campo jurídico, o Atlético marcou um golaço nesta segunda-feira (27). E quem conta este triunfo fora das quatro linhas é o vice-presidente e diretor jurídico do clube, Lásaro Cândindo.

Por meio do Twitter, o dirigente informou aos torcedores que conseguiu "boa vitória no Tribunal Regional Federal, em Brasília", como ele mesmo classifica. Com o resultado, o clube se viu livre de qualquer penhora que envolvesse o shopping Diamond Mall.

"Este caso narrado é um dos episódios da batalha judicial que nós travamos com a procuradoria da fazenda nacional, em que o Atlético foi, no início de 2013, depois em 2014, 2015 e 2016, sofrendo bloqueios sucessivos, inviabilizando o clube totalmente. Partimos para uma ofensiva judicial e fomos ganhando boas vitórias do Tribunal Regional. Esse era um processo pendente", conta Lásaro ao Hoje em Dia.

"Nós cassamos a decisão de um juiz federal de BH que manteve penhora das receitas do Diamond, mesmo depois do parcelamento", acrescenta.