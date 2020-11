Embalado pela vitória sobre o Botafogo, na última rodada, em Niterói, e em busca da classificação às oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2, as Vingadoras do Atlético enfrentam o Goiás, nesta sexta-feira (13), pela última rodada da fase classificatória.

A partida será realizada às 16h, no Estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. Com cinco pontos ganhos, a equipe atleticana, comandada pelo técnico Hoffmann Túlio, está em 4º lugar no grupo E, completado por Goiás-GO, Botafogo-RJ, Vasco-RJ, Real Brasília-DF, Vila Nova-ES.

“Nossas expectativas são as melhores possíveis. Nos preparamos muito bem e estamos totalmente focadas nesse jogo. Sabemos da importância do resultado e, assim como no jogo passado, vamos acreditar até o fim e lutar por essa classificação”, afirma a zagueira Flávia Gil.

TABELA DA PRIMEIRA FASE

14/3: Galo FF 0 x 0 Vila Nova-ES

26/10: Vasco 1 x 0 Galo FF

1/11: Galo FF 1 x 1 Real Brasília

9/11: Botafogo 1 x 2 Galo FF

14/11: Galo FF x Goiás

* Matéria com assessoria do Atlético